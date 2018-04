Na prostoru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu Kliofesta, 4. i 5. svibnja 2018. god. održat će se međunarodna konferencija doktorskih studenata pod nazivom Revolutions and Upheavals in History. Program i detalji vezani uz konferenciju mogu se saznati ovdje. Iz programa izdvajaju se predavanja dr. Faiza Sheikha (Sveučilište u Exeteru) na temu “The 2011 Arab Revolutions in a Historical Perspective: Continuity and Change in Middle East Studies” (petak, 4. svibnja 2018. god. u 15.30 sati) i prof. dr. Marka Cornwalla (Sveučilište u Southamptonu) “The Changing Face of Traitors During the Austro-Hungarian Revolution” (subota, 5. svibnja 2018. god. u 11.00 sati) u Vijećnici Filozofskog fakulteta.

Objavljeno: 26/04/2018 u 13:14 u kategoriji Konferencije, Obavijesti.