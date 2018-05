PDS Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, Odsjek za komparativnu književnost i Odsjek za talijanistiku imaju čast pozvati na gostujuće predavanje “Saying Good-bye in the Renaissance: Leave-taking as a Work of Art” koje će održati profesorica Jane Tylus, Ph. D. Predavanje će se održati u Vijećnici Filozofskog fakulteta, 18. svibnja 2018. (petak) u 15.00 sati. Više informacija pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Jane Tylus je profesorica talijanistike i komparativne književnosti na Sveučilištu New York, SAD te autorica niza ključnih studija iz područja renesansne kulture, među kojima su nagrađena knjiga Reclaiming Catherine of Siena: Literacy, Literature, and the Signs of Others (2009) te nedavno objavljene Siena, City of Secrets (2015), kao i Early Modern Cultures of Translation (2015), koju je uredila s Karen Newman. Glavna je urednica I Tatti Studies in the Italian Renaissance. Ove će jeseni postati Profesorica talijanistike i komparativne književnosti na Sveučilištu Yale.

Sažetak predavanja: Through the visual arts, poems, sculptures, and written works, Renaissance artists reflected deeply on rituals of separation, often through their intense reluctance to send their own work out into the world. This paper will examine the ways in which early modern art – from religious painting through secular poetry to popular beliefs and learned discourse – sought to prolong the threshold between life and death, and to augment the means for saying good-bye to one’s family and friends as well as to one’s art.

