Odsjek za arheologiju poziva sve zainteresirane studentice i studente te nastavnice i nastavnike Filozofskog fakulteta na seriju predavanja koja će održati prof. dr. sc. Sergii Ryzhov s Odsjeka za arheologiju i muzeologiju Kijevskog nacionalnog sveučilišta Taras Shevchenko (Кафедра археології та музеєзнавства, Історичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) tijekom gostovanja na Odsjeku za arheologiju u okviru ERASMUS+ programa. Raspored predavanja pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: paleogeography and climate u ponedjeljak 21. 5. 2018. u dvorani Fond II od 14:00-15:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: raw materials procurement u srijedu 23. 5. 2018. u dvorani D I od 14:00-15:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: cultural traditions and sites u četvrtak 24. 5. 2018. u dvorani Fond I od 08:00-09:30

Initial peopling and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: synthesis of archaeological and palaeogeographic evidence u četvrtak 24. 5. 2018. u dvorani A018 od 11:00-12:30