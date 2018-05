PDS predmoderne povijesti poziva na predavanje dr. sc. José Beltrana s École normale supérieure pod naslovom ”Scribal Scholars: Information Management and Imperial Natural History in 17th and 18th Century France”. Predavanje će se održati u subotu, 26. svibnja 2018. godine s početkom u 15.00 sati, u Vijećnici Fakulteta. Više o predavanju može se saznati ovdje