Žalbe na razredbeni postupak mogu se uručiti u urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta (soba D-01), najkasnije do srijede, 4. srpnja 2018. do 10.00 sati. Obrazac za žalbu može se preuzeti ovdje (Adobe PDF format).

Uvid u rezultate testa za one koji su to zatražili bit će u Vijećnici fakulteta u srijedu, 4. srpnja 2018. u 14.00 sati za pristupnike čija prezimena počinju slovima od A do M te u 15.00 sati za pristupnike čija prezimena počinju slovima od N do Ž.

Uvid u rezultate testa može dobiti samo pristupnik osobno.