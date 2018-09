Sveučilište u Zagrebu objavilo je 4 natječaja za studentsku razmjenu u ljetnom semestru 2018./2019. u sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje: Universidade Federal de Parana, University of Cincinnati, University of New Mexico I National Cheng Kung University. Tekst natječaja i rokovi za prijavu nalaze se ovdje.

