Žalbe na razredbeni postupak u jesenskom roku mogu se uručiti u Urudžbenom uredu Filozofskog fakulteta, najkasnije do četvrtka, 13. rujna 2018. do 10.00 sati. Obrazac za žalbu mogu se preuzeti ovdje. Uvid u rezultate testa za one koji su to zatražili bit će u Vijećnici fakulteta u četvrtak, 13. rujna 2018. u 14.00 sati. Uvid u rezultate testa može dobiti samo pristupnik osobno.

Objavljeno: 11/09/2018 u 21:02 u kategoriji Obavijesti.