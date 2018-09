Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju pozivaju na konferenciju ”Crossing the Frontier: A Complex Relationship in History, Arts, Economy and Law in the Anatolia-Balkans-Central Europe” – International Balkan Annual Conference (IBAC), koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 26. do 27. rujna 2018. Konferenciju zajednički organiziraju Sveučilište Istanbul (İstanbul Üniversitesi), Odsjek za povijest i Katedra za turkologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Više informacija o konferenciji možete pogledati pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Program konferencije:

26. rujna 2018.

11:30-12:30 – Otvorenje konferencije – dvorana D-VII

12:30-13:00 – Otvorenje izložbe “Ottoman Archival Documents on Croatia” – predvorje knjižnice

13:00-14:00 – Koktel – predvorje knjižnice

14:00-18:00 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102

27. rujna 2018.

09:30-16:30 – Izlaganja – dvorane D-I, A-101, A-102

16:30-17:30 – Završna diskusija – D-III

18:30 – Koktel – predvorje knjižnice

Puni program konferencije

Više informacija: http://ibac.istanbul.edu.tr