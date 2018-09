Zbog velikog broja pristiglih diplomskih radova studenata kojima je isteklo nominalno trajanje studija i koji moraju obraniti diplomski rad i diplomirati do 30. rujna 2018. na rujanskoj sjednici Vijeća Fakulteta dogovoreno je da svi studenti/ce koji su svoj diplomski rad predali mentoru/ici na čitanje do 30. rujna mogu isti i obraniti najkasnije do 21. prosinca 2018. Navedeni rokovi su konačni.

Objavljeno: 26/09/2018 u 21:35 u kategoriji Obavijesti.