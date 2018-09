Ljetna škola konzorcija sveučilišta (Irska, SAD, Indija, Brazil, Hrvatska) pod nazivom Democracy in Crasis Through Prism of Cultural Trauma održat će se u srpnju 2019. god. u Dubrovniku. Svi zainteresirani studenti koji su pri kraju izrade disertacije ili su doktorirali unatrag pet godina slobodno se mogu prijaviti za jedno osigurano mjesto Filozofskog fakulteta. Više o školi i prijavi možete pogledati ovdje.

Objavljeno: 27/09/2018 u 14:27 u kategoriji Obavijesti.