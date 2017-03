Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za 2018./19: Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od 1 ili 2 semestra; Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra. Rok: 12. svibnja 2017. Više informacija: na web-stranici Veleposlanstva SAD-a. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a:

program Fulbright za 2018./19.

Rok: 12. svibnja 2017.

https://hr.usembassy.gov/education-culture/u-s-government-scholarships/fulbright-program/

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH raspisuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH)

Opći uvjeti: Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u. Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 12. svibnja 2017.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu nalaze se na web-stranici Veleposlanstva SAD-a. https://hr.usembassy.gov/education-culture/u-s-government-scholarships/fulbright-program/

Razmatrat će se samo prijave s potpunom dokumentacijom.

Osim online prijave, potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju. Dodatna dokumentacija šalje se do naznačenoga roka na sljedeću adresu:

Embassy of the United States of America

Public Affairs Office

attn. Fulbright Croatia Program

Ulica Thomasa Jeffersona 2

10 010 Zagreb