Sveučilište u Zagrebu je objavilo Natječaj za akademsku mobilnost 2017. – DRUGI krug – b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU za mobilnost od 01.07. do 31.12.2017. Cjelokupna dokumentacija u 1 PDF datoteci treba biti poslana najkasnije do 04.05. 2017. (do 13:00 sati).

Sažetak, Radni program b