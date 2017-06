Uredništvo Pro tempore, studentskog časopisa za povijest i srodne društveno-humanističke znanosti, raspisuje natječaj za objavu radova za novi 13. broj časopisa. U skladu s tradicijom, novi broj časopisa Pro tempore poziva sve studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanističkih znanosti, iz Hrvatske i inozemstva, da se odazovu na poziv i pošalju svoje radove uredništvu. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Glavna tema novoga, 13. broja, jest „Kultura sjećanja i pamćenja“, koja pokriva sva povijesna razdoblja i omogućuje raznolikost metodoloških i istraživačkih postupaka, ovisno o području znanosti. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroničkom poštom na adresu uredništva: pt.urednistvo@gmail.com najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.

Svi detalji dostupni su na poveznici: https://ishazagrebcroatia.wordpress.com/

CALL FOR PAPERS – JOURNAL OF STUDENTS OF HISTORY “PRO TEMPORE”

Dear colleagues, you are invited to submit a paper for possible inclusion in the 13th issue of “Pro tempore”, a scientific journal of history and corresponding social sciences. “Pro tempore” hereby invites all students (BA, graduate or post-graduate programme) of History and corresponding studies in humanities and social sciences, in Croatia or abroad, to submit their papers under the main subject of “The Culture of Remembrance and Recollection”, covering all historical periods and allowing for methodological diversity and scientific approach, with regard to different fields of research. All papers are to be sent in Microsoft Word format (.doc or .docx), via e-mail, to the editorial address: pt.urednistvo@gmail.com. The deadline for submission is December 1 2017.

For more information, please visit our website: https://ishazagrebcroatia.wordpress.com/