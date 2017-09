Agencija za mobilnost i programe EU organizira poludnevnu radionicu „Etička pitanja, odgovorno istraživanje i istraživački integritet u MSCA i Obzor 2020. projektima“ u utorak 12. rujna 2017. godine u prostorima Agencije za mobilnost i programe Europske unije (dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u prizemlju), Frankopanska 26, Zagreb, s početkom u 9:30 sati. Trajanje radionice predviđeno je do 13 sati. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Radionicu će voditi izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, dugogodišnji stručnjak za etička pitanja u Obzor 2020. projektima. Na radionici će biti predstavljeni primjeri etičkih pitanja projekata iz područja društveno-humanističkih znanosti i iz područja prirodnih znanosti. Također, na radionici će se prezentirati The Responsible Research and Innovation Toolkit, mrežni portal vezan za odgovorno istraživanje i istraživački integritet.

Događanje je namijenjeno svim korisnicima i prijaviteljima Obzor 2020. projekata: istraživačima, akademskoj zajednici, poslovnom sektoru, organizacijama civilnog društva te administrativnom osoblju uključenom u proces prijave projekata u Obzor 2020. programu. Program radionice dostavljamo u privitku.

Također, radionica je namijenjena prijaviteljima MSCA Individualnih stipendija , kako bi prije roka prijave mogli riješiti potencijalne nedoumice te uskladiti etička pitanja projektnog prijedloga s uvjetima naznačenima u prijavnim dokumentima!

Sudjelovanje je besplatno, a broj sudionika ograničen. Prijave su otvorene do petka, 8. rujna 2017. godine, do 15 sati, odnosno do popunjavanja kapaciteta dvorane. Prijave na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG2l6S976CiyS2oFJBHA63_Hi2ragvTDciJM6xNqnkW5pZkw/viewform

Program radionice: http://www.ffzg.unizg.hr/international/d/Program-eti%C4%8Dka-pitanja-i-RRI-2017.pdf