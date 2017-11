Otvoren je natječaj za ”freemover” mobilnosti u CEEPUS-u, za mobilnosti u ljetnom semestru ak. god. 2017./18., s krajnjim rokom za prijavu do 30. studenog 2017.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti i doktorandi , na sva strana visoka učilišta u nekoj od zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u i to u sljedećim kategorijama:

1. Student – za semestralne mobilnosti, razdoblje mobilnosti najmanje tri mjeseca

2. Short Term Student – mobilnosti u svrhu pisanja završnog rada ili istraživanja – za razdoblje mobilnosti od 1 do 3 mjeseca

Dodatne informacije o natječaju i upute za prijavu možete pogledati OVDJE.

