Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) tzv. PARTNERSKE ZEMLJE – FFZG (Izrael, Rusija, Ukrajina) za razdoblje mobilnosti od 01.09.2018. do 31.03.2019. Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Za Filozofski Fakultet dostupne su sljedeće stipendije:

• Bar-Illan University (BA, MA, PhD) / University of Haifa (BA, MA, PhD), Izrael

• Lomonosov Moscow State University (MSU) (BA, MA, PhD) / Ural Federal University (BA, MA, PhD), Ruska Federacija

• Ivan Franko National University of Lviv (MA, PhD) / Taras Shevchenko National University of Kyiv (BA, MA, PhD), Ukrajina

Krajnji rok za prijavu: 30. siječnja 2018. (12:00–podne: datum i vrijeme primitka dokumentacije, NE poštanskoga žiga!)

Studenti su obvezni proučiti cjelokupni tekst Natječaja i INTERNE UPUTE Filozofskoga fakulteta (OPŠIRNIJE)

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Ivana Bedeković, Ured za međunarodnu suradnju FFZG

email: erasmus-studenti@ffzg.hr