Klub studenata anglistike X.a. poziva na međunarodnu studentsku konferenciju Anglophonia: Voices and Perspectives, koja će se održati od 3. do 5. svibnja 2018. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Program obuhvaća teme jezika, književnosti, prevođenja, podučavanja engleskoga kao stranog jezika i anglofonih kultura. Osim studentskih izlagača, na konferenciji će sudjelovati i plenarni govornici: dr. sc. Ellen Elias-Bursać, Fulbrightova stipendistica na Sveučilištu u Zagrebu te doc. dr. sc. Brian Willems sa Sveučilišta u Splitu. Uz to će se održati i panel-diskusija pod nazivom “An American Utopia?“. Više informacija o programu dostupno je na web-stranici konferencije. Ulaz na sva izlaganja i panel je slobodan, a studenti se mogu prijaviti kao registrirani slušači te dobiti potvrdu o sudjelovanju.

